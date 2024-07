Juristischer Teilerfolg für Trump „Der Präsident ist nun ein König über dem Gesetz“

„In Sorge um unsere Demokratie“ widersprächen sie der Auffassung ihrer Kollegen in der Mehrheit , schrieb Sotomayor in dem Dissens, dem sich Elena Kagan and Ketanji Brown Jackson angeschlossen hatten. Wie tief die Spaltung des Supreme Court ist, zeigt die scharfe Reaktion des Vorsitzenden Richters John Roberts, der das Urteil für die Mehrheit zu Papier gebracht hatte. Der düstere Ton Sotomayors stünde in keinem Verhältnis zum überschaubaren Urteil des Gerichts.