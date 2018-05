Donald Trump stellt Termin für Gipfel mit Kim Jong Un infrage

Washington Südkorea setzt große Hoffnungen in das Treffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Der Termin scheint aber zu wackeln: „Es könnte sein, dass es nicht am 12. Juni klappt“, sagt Trump.

Trump und Kim wollen sich - sofern die diplomatische Annäherung nicht nachlässt - am 12. Juni in Singapur treffen. Der US-Präsident stellte das Datum am Dienstag aber infrage. Es gebe „bestimmte Bedingungen“, die die USA erfüllt sehen wollten, sagte Trump. Sollte das nicht geschehen, finde das Treffen nicht statt. „Es könnte sein, dass es nicht am 12. Juni klappt.“ Um was für Bedingungen es sich handelte, sagte Trump nicht. Er stellte das Treffen aber nicht grundsätzlich infrage. „Wenn es nicht zustande kommt, vielleicht kommt es später zustande.“