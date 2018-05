Donald Trump spricht mit Kim Kardashian über Gefängnisreform

Reality-TV-Star Kim Kardashian hat US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus besucht. Bei dem Treffen ging es um ein ernstes Thema.

Ganz in Schwarz gekleidet und in zitronengelben Stilettos erschien Kardashian am Mittwoch (Ortszeit) ohne ein Kamerateam ihrer TV-Show „Keeping up with the Kardashians“ im Weißen Haus. Auch nicht dabei waren ihre Schwestern und ihr Mann, der ein bekennender Trump-Fan ist.