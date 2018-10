Donald Trump soll Millionen von seinem Vater an der Steuer vorbeigeschleust haben

US-Präsident Trump am Mittwoch am Weißen Haus. Foto: dpa/Manuel Balce Ceneta

Washington US-Präsident Donald Trump hat offenbar im Laufe seines Lebens Hunderte Millionen Dollar aus dem Immobilienimperium seines Vaters Fred Trump erhalten - einen Großteil davon wohl durch Steuertricks. Die New Yorker Steuerbehörde hat sich eingeschaltet.

Ein Großteil dieser übertragenen Vermögenswerte von heute 413 Millionen Dollar (357 Millionen Euro) sei mit Hilfe von Steuertricks übertragen worden, mit denen die Trump-Familie in den 1990er Jahren riesige Summen am Fiskus vorbeigeschleust habe, berichtete die „New York Times“ in mehreren Investigativgeschichten am Dienstag (Ortszeit).