„Russen haben großartiges Geschäft gemacht“ Trump bezeichnet Gefangenenaustausch als „Sieg für Putin“

Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt damit geprahlt, dass nur er in der Lage sei, die Freilassung von Gershkovich zu erwirken - und dies auch nur im Falle seiner Wiederwahl. Nun nutzte er den Gefangenenaustausch, um gegen Biden auszuholen. Über Biden und seine Vizepräsidentin, die voraussichtliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, sagte Trump in dem Interview, sie würden auf der internationalen Bühne „nicht respektiert“.