Die Fluchtfantasien des Donald Trump „Sie denkt wohl, dass ich ein Fluchtrisiko darstelle“

Wenn es sarkastisch gemeint war, kam es in der Öffentlichkeit jenseits Trumps MAGA-Welt nicht so an. Die Schützenhilfe aus dem Kreml bei seiner Wahl 2016 sowie die Einflussnahme Putins auf seinen Wahlkampf war Gegenstand der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller. Ein anhaltendes Mysterium bleiben auch die nächtlichen Telefonate aus den Privatgemächern des Weißen Hauses mit Putin. Die kritischen Stimmen dürften nun noch lauter werden, die fragen, warum noch kein Richter – wie in Strafprozessen sonst üblich – dem Ex-Präsidenten den Pass abgenommen hat. Anlass für eine Flucht hätte er. Bei einer Verurteilung wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Manipulation des Wahlausgangs in dem Südstaat droht Trump eine Mindesthaftstrafe von fünf Jahren. Eine Begnadigung wäre nicht möglich.