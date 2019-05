„Hexenjagd“ : Trump setzt Geheimdienste auf Untersuchung zu Russlandermittlungen an

Washington Schon lange sprach der Präsident im Zuge der Russlandermittlungen von einer „Hexenjagd“. Nun dreht er den Spieß um und beauftragt seinen Justizminister, die Anfänge der Ermittlung zu untersuchen. Barr hat die volle Befugnis.

Justizminister Barr beauftragte bereits einen Staatsanwalt, zu prüfen, ob es bei der Gewinnung von Informationen über Trumps Wahlkampf mit rechten Dingen zugegangen sei. Durch die Befugnis der Offenlegung wird Barrs Position in der Untersuchung gestärkt. Außerdem werden seine Bemühungen erleichtert, sensible Grundlagen der Untersuchung zu überprüfen. Die Spannungen mit dem FBI und anderen Geheimdiensten werden dadurch erhöht - in der Vergangenheit wurden derartige Anfragen abgelehnt.

Nachdem Mueller seinen Bericht bei Barr eingereicht hatte, hatte dieser einen vierseitigen Brief mit den Ergebnissen an den Kongress geschickt. Dieser bestimmte die Debatte in den folgenden Wochen, und erlaubte es Trump nach Glauben einiger Beamter des Weißen Hauses, seine Unschuld zu verkünden, bevor der Bericht veröffentlicht wurde. Die Inhalte sind weitaus weniger eindeutig, als in Barrs Brief dargestellt.