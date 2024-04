Sex-Affären, Schweigegeld und Steuerbetrug Jahrhundertprozess gegen Trump beginnt in New York

Die drei anderen Verfahren in Washington wegen seiner Rolle am 6. Januar 2021, in Atlanta wegen erpresserischer Verschwörung zur Manipulation der Wahlergebnisse von Georgia und in Miami wegen der Aneignung höchster Staatsgeheimnisse konnten Trumps Anwälte hinauszögern. In seiner Heimatstadt New York funktionierte diese Taktik nicht.