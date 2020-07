Bei Nichtöffnung : Trump droht Schulen mit Finanzierungsstopp

Der US-Präsident Donald Trump drängt auf Öffnung der Schulen nach den Sommerferien. Er hat damit gedroht, Schulen öffentliche Gelder vorzuenthalten, wenn sie im Herbst nicht den regulären Betrieb aufnehmen.

In Ländern wie Deutschland, Dänemark oder Norwegen seien die Schulen ohne irgendwelche Probleme wieder geöffnet worden, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Den Demokraten warf er vor, sich aus politischem Kalkül gegen eine Schulöffnung vor der Wahl im November zu stellen.

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio kündigte an, dass die Schüler in seiner Stadt ab dem Herbst an drei Tagen in die Schule kommen und an den übrigen zwei Tagen von zu Hause aus lernen sollten. Die Schulen könnten nicht alle Schüler gleichzeitig kommen lassen und dabei die Abstandsregeln einhalten, sagte er. Eltern hätten außerdem die Möglichkeit, ihre Kinder komplett online lernen zu lassen.