Proteste nach Polizeischüssen : Trump schickt Nationalgarde nach Wisconsin

Ein Demonstrant mit einem provisorischen Schild auf der Straße in Kenosha. Foto: AFP/Brandon Bell

Washington Nach Schüssen auf einen Schwarzen gibt es in Wisconsin seit Tagen Proteste gegen die Polizei. Jetzt schickt US-Präsident Trump die Nationalgarde in den Mittleren Westen.

In Absprache mit dem Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, würden jetzt Bundesbeamte und Nationalgardisten eingesetzt, twitterte Trump am Mittwoch. Sie sollten für Recht und Ordnung sorgen.

Gouverneur Evers erklärte, er habe der Entsendung von 500 Nationalgardisten nach Kenosha zugestimmt. In der Stadt kommt es zu Ausschreitungen, seit ein Polizist am Sonntag dem 29-jährigen Jacob Blake mehrfach aus nächster Distanz in den Rücken geschossen hatte. Blake ist nach Aussage seiner Familie zumindest vorübergehend gelähmt.