Verfahren wegen Schweigegeldzahlungen Donald Trump scheitert mit Antrag auf Prozessverschiebung

Der New Yorker Richter Juan M. Merchan entschied, dass Trumps am 7. März formulierter Antrag nicht fristgerecht eingereicht worden sei. Seine Anwälte hätten zuvor unzählige Gelegenheiten gehabt, die Frage der Immunität anzusprechen, so Merchan. Zudem hätten sie es versäumt, „den Grund für die verspätete Einreichung zu erklären“.