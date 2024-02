USA Donald Trump zieht im Streit um Immunität vor Oberstes US-Gericht

Bereits in der vergangenen Woche befasste sich der Supreme Court mit Trump und prüften, ob der Republikaner weiterhin an den Vorwahlen teilnehmen darf. Trump hatte sich zuvor an das Gericht gewandt, um ein Urteil aus dem Bundesstaat Colorado zu kippen, wonach er sich aufgrund seiner Rolle in Verbindung mit dem Angriff auf das US-Kapitol 2021 für die Vorwahl disqualifiziert hat.