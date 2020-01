Donald Trump unter Druck : Republikaner wollen Impeachment schnell abräumen

Washington Donald Trumps Parteifreunde im Senat bereiten eine Express-Verhandlung vor. Ihr Ziel: den Präsidenten bis Anfang Februar offiziell freisprechen.

Noch bevor am Dienstag das eigentliche Impeachment-Verfahren begann, hat sich Mitch McConnell, der führende Konservative der Senatskammer, den Zorn der Opposition zugezogen. Nach Regeln, die er am Vorabend öffentlich gemacht hatte, werden den Klägern – vertreten durch sieben demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses – lediglich 24 Stunden eingeräumt, damit sie ihren Fall darlegen. Danach bleibt den Verteidigern dieselbe Zeitspanne, um ihre Argumente zur Entlastung Trumps vorzubringen. Allerdings ist der Auftritt jeder Seite auf zwei Tage begrenzt, theoretisch also auf zwölf Stunden am Tag. Da die Verhandlung in keinem Fall vor neun Uhr morgens beginnen dürfte, da längere Pausen einzurechnen sind, befürchten die Demokraten, ihre Kläger könnten noch zu nächtlicher Stunde am Rednerpult stehen, um die Amtsenthebung des Präsidenten zu begründen. Dann, wenn an den Bildschirmen kaum noch einer zuschaut.