Äußerung über „kinderlose Katzenladys“ Trump muss Vance nach umstrittenen Aussagen in Schutz nehmen

Der 39-jährige Vance ist als Senator erst seit 18 Monaten im Amt. Er schaffte es aber schnell, sich in Washington als eine zentrale Figur im Trump-Lager zu etablieren. Viele Republikaner hätten sich an der Seite ihres Präsidentschaftskandidaten einen Parteikollegen mit mehr Erfahrung gewünscht, etwa Tim Scott oder Marco Rubio, die beide ebenfalls im Senat sitzen. Manche gehen davon aus, dass die Entscheidung für Vance in einer Phase fiel, in der das Trump-Team mit etwas zu großem Selbstbewusstsein von einem klaren Sieg in einem Duell gegen Joe Biden ausging. Durch den Verzicht des Präsidenten auf eine neuerliche Kandidatur veränderte sich das Rennen grundlegend.