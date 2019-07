US-Präsident nennt falsche Fakten in Interview : Trump nennt Afghanistan „das Harvard von Terroristen“

Washington US-Präsident Donald Trump hat Afghanistan als Ausbildungsstätte für Terroristen bezeichnet und damit die Verzögerung bei dem von ihm angestrebten Truppenabzug verteidigt. In einem Interview irrte er sich allerdings einmal mehr bei Daten und Fakten.

„Ich würde gerne einfach rausgehen“, sagte Trump dem Sender Fox News in einem am Montagabend ausgestrahlten Interview. „Das Problem ist, es scheint einfach ein Labor für Terroristen zu sein.“ Mit Blick auf die berühmte US-Eliteuniversität fügte der Präsident hinzu: „Ich nenne es das Harvard von Terroristen.“

Trump verwies auf die Anschläge vom 11. September 2001, die dem Terrornetz Al Qaida zugeschrieben werden. Al Qaida-Chef Osama bin Laden lebte damals unter dem Schutz des Taliban-Regimes in Afghanistan. Trump verwies in dem am Montag ausgestrahlten Interview darauf, dass er die Truppenpräsenz in Afghanistan bereits deutlich reduziert habe. Er versicherte, nach einem Abzug des Militärs werde er eine sehr starke Geheimdienstpräsenz in Afghanistan belassen.