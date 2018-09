Donald Trump macht Kim-Jong Un eine Liebeserklärung: "Wir haben uns verliebt"

Washington Im zarten Alter von 72 Jahren hat sich der verheiratete US-Präsident zu einer neuen Flamme bekannt, mit der er eine Fernbeziehung führt.

In aller Öffentlichkeit machte Donald Trump dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Samstag eine ungewöhnliche Liebeserklärung Vor Anhängern im US-Bundesstaat West Virginia fand Trump fast schon zärtliche Worte für den halb so alten Spross der Herrscherdynastie aus Pjöngjang, obwohl der sich im Ringen um Nordkoreas atomare Abrüstung als recht zäher Brocken erwiesen hat.