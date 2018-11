Donald Trump legt sich heftig mit Jim Acosta von CNN an

Washington Bei der Pressekonferenz von Donald Trump ist es erneut zu einem Eklat mit den Medien gekommen. Trump beschimpfte einen CNN-Reporter als Feind des Volkes und schien für einen kurzen Moment gänzlich die Nerven zu verlieren.

Zuvor hatte Trump den Reporter persönlich beschimpft. „Sie sind eine furchtbare, unverschämte Person“, fuhr der Präsident den in den USA bekannten Reporter CNN-Reporter Jim Acosta an.

„Wenn Sie Fake News in die Welt setzen, was CNN tut, dann sind Sie der Feind des Volkes“, fuhr er fort. CNN müsse sich schämen, einen Menschen wie Acosta zu beschäftigen.

Trump und Acosta haben bereits eine Vorgeschichte. Trump war bereits vor fast zwei Jahren in New York - noch vor seiner Amtseinführung - in Aufsehen erregender Weise mit Acosta aneinandergeraten, weil ihm dessen Fragen nicht gefallen hatten.