Auftritt in Privatresidenz Trump lässt sich nach Anklage in Florida feiern

Die Anklage bezeichnete der 76-Jährige als jüngsten Fall von Angriffen auf ihn durch „betrügerische Ermittlungen“. Unter anderem verwies er auf die zwei Amtsenthebungsverfahren während seiner Präsidentschaft. „Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in Amerika passieren könnte“, sagte Trump über seine Anklage. Dabei stellte er es erneut so dar, als sei die Anklage gegen ihn ein politischer Akt und beklagte, das Land gehe unter demokratischer Führung den Bach runter. Vor zahlreichen Anhängern in seinem Anwesen in Florida bezeichnete Trump die Anklage der New Yorker Staatsanwaltschaft gegen ihn einmal mehr als Wahlbeeinflussung und beteuerte seine Unschuld.