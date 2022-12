Er zahlte kaum was... Kongress veröffentlicht Trumps Steuerunterlagen

Trump hatte vor Gericht versucht, die Veröffentlichung der Steuererklärungen zu verhindern. Der Oberste Gerichtshof der USA entschied aber im November, dass er sie dem Ways and Means Committee des Repräsentantenhauses übergeben müsse. Die Veröffentlichung erfolgte nur kurz vor dem Wechsel im US-Kongress, bei dem die Republikaner von den Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen. Was in den Steuererklärungen steht, könnte sich auf die neue Präsidentschaftskandidatur von Trump auswirken. Er will 2024 wieder antreten.