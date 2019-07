Diplomatische Verstimmung : Britischer Botschafter nennt US-Präsident Trump „inkompetent“ - dieser wehrt sich

London Als „unsicher“ und „inkompetent“ beschreibt der britische Top-Diplomat den US-Präsidenten in internen Dokumenten, die an die Presse gelangten. Dieser ist nicht begeistert.

Zuvor hatte die britische Zeitung „Mail on Sunday“ über geheime Briefings Darrochs an das Außenministerium in London berichtet, in denen der Botschafter Trump und die US-Regierung als „inkompetent“ und „einzigartig dysfunktional“ bezeichnet haben soll.