Vorwürfe der sexuellen Gewalt Trump ist jetzt ein Missbrauchstäter – schaden wird es ihm nicht

Allerdings waren die Vorwürfe zahlreicher Frauen gegen Trump auch vorher schon glaubhaft – und haben dem früheren Präsidenten nicht geschadet. Wer in ihm eine Lichtgestalt sehen will, ob Mann oder Frau, tut das – egal was man ihm vorwirft. Gerade wenn es um Sexualdelikte geht, ist die Täter-Opfer-Umkehr ein leicht zu bedienendes Muster. Frauen, die sich gegen Übergriffe zu Wehr setzen, werden als Lügnerinnen oder Wichtigtuerinnen diffamiert, oder man unterstellt ihnen, den Vorfall selbst provoziert zu haben. Für manche Menschen ist diese Denkweise entlastend. Sie müssen einen Mann, den sie für einen großen politischen Anführer halten, dann nicht neu bewerten. Alles kann die alte Ordnung behalten. Trump ist großartig und macht die USA „great again“ – der nächste Anlauf zum Präsidentenamt bleibt ungestört. Ohnehin inszeniert sich Trump als angeblicher Außenseiter, der gegen die politischen Eliten antritt. Nun tritt er eben auch noch gegen die juristischen Eliten an. Trump erzählt schon lange, es laufe eine Hexenjagd gegen ihn. Die jüngste Verurteilung ist in dieser Logik sogar ein Beweis für die Verfolgung eines „eigentlich Unschuldigen“.