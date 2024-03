Ex-Präsident in Geldnot Goldene Turnschuhe, ein Duft für Siegertypen und eine Trump-Bibel

Die „God Bless the USA Bible“ kostet in dieser Version 59,99 Dollar. „Während wir auf Ostern zugehen, ermutige ich Sie, eine Kopie zu erwerben“, motiviert der in chronische Geldnot geratene Trump seine Anhänger. Damit könnten diese ein Zeichen gegen die Gottlosigkeit in den USA setzen. Denn „Religion und Christentum“ seien „die größten Dinge, die in unserem Land fehlen“, schlägt er die Opfertöne an. „Ich glaube wirklich, dass wir sie zurückbringen müssen und das schnell“.