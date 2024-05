Reaktionen auf das Jury-Urteil Trump in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen

„Das war eine Veränderung in der Geschichte dieses Landes“, erklärte die Reporterin Rhonda Colvin von der New York Times zu dem Verdikt der Jury. Es sei bemerkenswert, dass dieses Urteil in der Stadt gefällt worden sei, die er „sein Zuhause nennt“. Es bleibt unklar, welchen Effekt der Schuldspruch von New York auf die Wähler haben wird. Laut einer aktuellen Umfrage des öffentlich-rechtlichen Radiosenders NPR sagen 17 Prozent der Wähler, sie seien bei einem Schuldspruch weniger beriet, für Trump zu stimmen. Dasselbe sagen nur sechs Prozent nur Trump-Wähler.