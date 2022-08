Geheimdokumente der US-Regierung : Trump hat möglicherweise gegen Spionagegesetz verstoßen

Die Quittung für Eigentum, das bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls des FBI auf dem Mar-a-Lago-Anwesen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump beschlagnahmt wurde, fotografiert am 12. August 2022. Foto: dpa/Jon Elswick

Washington Sollten sich die neuen Berichte und Vorwürfe erhärten, wird es wohl wirklich eng für den ehemaligen US-Präsidenten. Denn stehen schwere Vergehen im Raum, unter anderem gegen das US-Spionagegesetz.

Das Team des früheren US-Präsidenten Donald Trump Team soll einem Bericht zufolge falsche Angaben über den Verbleib von Geheimdokumenten in dessen Besitz gemacht haben. Mindestens eine Anwältin oder ein Anwalt des Republikaners soll im Juni eine Erklärung unterzeichnet haben, wonach das als geheim gekennzeichnete Material komplett an die Regierung zurückgegeben worden sei, wie die „New York Times“ am Samstag unter Berufung auf vier namentlich nicht genannte Personen berichtete. Dieses Schriftstück soll dem Justizministerium übergeben worden sein.