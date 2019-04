"Washington Post" : Donald Trump hat mehr als 10.000 Mal die Unwahrheit gesagt

Washington Am laufenden Band verbreitet Donald Trump Behauptungen, die nicht den Fakten entsprechen. Laut einer Zählung der "Washington Post" hat der US-Präsident bereits mehr als 10.000 "falsche und irreführende" Aussagen seit Amtsantritt gemacht.

Diesen "Meilenstein" habe Trump am vergangenen Freitag erreicht, meldete die Zeitung nun. Bei bis dahin 827 Amtstagen kommt der Präsident damit auf durchschnittlich zwölf Falschbehauptungen pro Tag.

Die "Washington Post" hatte mit Trumps Amtsantritt im Januar 2017 das Projekt in Angriff genommen, dessen Falschbehauptungen akribisch zu dokumentieren. Dieses Faktencheck-Programm sollte ursprünglich auf Trumps erste 100 Amtstage begrenzt sein, wurde dann aber fortgesetzt. Die Zeitung hebt nun in ihrer Zwischenbilanz hervor, dass Tempo und Volumen von Trumps Falschbehauptungen in den vergangenen Monaten nochmals deutlich zugenommen haben.