Angriffe auf Parteifreunde : Donald Trump giftet gegen Mike Pence und Mitch McConnell

Palm Beach Gewohnt aggressiv hat der ehemalige US-Präsident gegen einen Parteifreund ausgeteilt. Donald Trump nannte hat den Fraktionsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, einen „vollkommenen Verlierer“. Außerdem bekräftigte er seinen Führungsanspruch innerhalb der Partei.

Nur eine Weiterführung seines Politikstils könne einen Erfolg bei den kommenden Wahlen ermöglichen, sagte Trump am Samstagabend in seiner Rede vor republikanischen Geldgebern in seinem Privatclub Mar-a-Lago. Zwischenzeitlich wich er von seiner vorbereiteten Rede ab und teilte gegen mehrere Spitzenrepublikaner aus, die ihm aus seiner Sicht nicht ausreichend die Treue gehalten hatten.

Trump zog in seiner Rede auch über Chao her und sagte, McConnell habe ihm nie richtig gedankt, dass er dessen Frau in sein Kabinett geholt habe, wie die Zuhörer berichteten.

Im März verschickte Trumps Unterstützerkomitee Schreiben an die Republikanerführung und andere, in denen sie aufgefordert wurden, seinen Namen und sein Bild nicht mehr für das Sammeln von Spenden oder sonstige Aktionen zu nutzen. Von führenden Republikanern wird dieser Konflikt heruntergespielt, die Teilnahme Trumps an Veranstaltungen wie der in Florida zeige ja, dass er seinen Namen in den Dienst der Partei stellen wolle. Doch gleichzeitig sammelt er auf eigenes Konto Spenden in Rekordhöhe für seine eigenen politischen Ambitionen. Rund 85 Millionen Dollar hat Trump in der Kriegskasse, für eine mögliche Wiederwahl 2024 als Kandidat der Republikaner oder für andere Pläne.