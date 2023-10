Gewalt als politisches Programm Trumps Hetze nimmt immer mehr zu

Die Gewalt und der Rachedurst in Trumps Äußerungen haben in den vergangenen Wochen spürbar zugenommen - parallel zur Verfestigung seiner klaren Führung im bisherigen Vorwahlkampf und im Zuge der ständig gewachsenen Herausforderungen durch vier strafrechtliche Verfahren und einen zivilen Betrugsprozess. So hat der - just in den Ruhestand getretene - Ex-Generalstabschef Mark Milley nach eigenen Angaben Schritte zu seinem eigenen Schutz und dem seiner Familie ergriffen, nachdem Trump ihm in einem Social-Media-Post einen „Akt des Verrats“ vorgeworfen hatte, für den „in vergangenen Zeiten die Strafe TOD gewesen wäre!“, wie er schrieb.