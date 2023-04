Gerichtstermin am Dienstag in New York Trump genießt das Rampenlicht vor der Anklage

Er sei zwar völlig zu Unrecht angeklagt, inszenierte sich Trump vor seinem Abflug am Montag nach New York in einem Video als Opfer. Aber Geld könnten ihm seine Anhänger dennoch schicken. „Wenn Ihr wegen all der Dinge, die ich gemacht habe, Vermögen und Wohlstand aufgebaut habt, oder mindestens angenehm lebt, wäre es wirklich ich toll, wenn Ihr unseren Wahlkampf unterstützen könntet.“