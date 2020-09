Durch norwegischen Abgeordneten : US-Präsident Trump für den Friedensnobelpreis nominiert

Oslo Ein norwegischer Parlamentsabgeordneter hat US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis nominiert. Als Grund nannte er Trumps Einsatz für das Abkommen zwischen den Vereinten Arabischen Emiraten und Israel. Auch ein Berater Trumps hatte das schon vorgeschlagen.

Christian Tybring-Gjedde von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei lobte am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite Trumps Engagement für das Abkommen zwischen den Vereinten Arabischen Emiraten und Israel. „Das Abkommen könnte den Weg freimachen für einen dauerhaften Frieden zwischen vielen arabischen Ländern und Israel“, so Tybring-Gjedde. Er hoffe, dass das Nobelkomitee beurteilen könne, was Trump international erreicht hat, und nicht über die etablierten Vorurteile gegenüber dem Präsidenten der USA stolpere. Trumps Berater für Nationale Sicherheit, Robert O'Brien, hatte zuvor schon Friedensnobelpreis für den Präsidenten für seine Bemühungen zwischen Israel und den Emiraten gefordert. Trump reagierte auf die Nominierung bei Twitter: „Vielen Dank!“