Ermittlungen wegen Schweigegeldzahlungen Trump erwartet Festnahme und ruft zu Protesten auf

Trump kündigte vor seiner Mitteilung über seine bevorstehenden Verhaftung am, dass er die erste Kundgebung seines Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahl 2024 in Texas abhalten werde. Veranstaltungsort am Abend des 25. März soll Waco sein, wie sein Wahlkampfteam bekanntgab. Trump hat eine große Anhängerschaft in Texas. Die ersten Monate seines Wahlkampfs verbrachte er vorwiegend in seinem Anwesen in Florida, hat aber inzwischen damit begonnen, Staaten zu besuchen, in denen früh abgestimmt wird.