Ermittlungen wegen Schweigegeldzahlungen Trump erwartet Festnahme und ruft zu Protesten auf

Trump hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, Ermittlungen gegen ihn als politisch motiviert darzustellen und sich selbst als unschuldiges Opfer zu stilisieren. Den Fall in New York hatte der Ex-Präsident zuletzt als „Hexenjagd“ bezeichnet. In seinem jüngsten Post auf Truth Social am Samstag bezeichnete Trump das Büro des New Yorker Staatsanwalts als „korrupt“ und „hoch politisch“. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, bezeichnete das Vorgehen der Anklage am Samstag auf Twitter als „abscheulichen Machtmissbrauch“ und politischen Racheakt.