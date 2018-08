Donald Trump erwägt offenbar Begnadigung von Paul Manafort

Washington Paul wurde wegen Banken- und Steuerbetrug schuldig gesprochen, doch Donald Trump steht weiter hinter seinem früheren Wahlkampfmanager. Dem US-Sender Fox zufolge erwägt der US-Präsident dessen Begnadigung.

US-Präsident Donald Trump wird dem Sender Fox News zufolge eine Begnadigung seines früheren Wahlkampfleiters in Erwägung ziehen. Paul Manafort wurde diese Woche wegen Banken- und Steuerbetrugs schuldig gesprochen. Das Strafmaß steht noch aus. Rechtsexperten schätzen, dass es auf rund zehn Jahre Haft hinauslaufen wird.

Trump hat Fox ein Interview gegeben, von dem bislang nur Auszüge bekannt sind. Fox-Reporterin Ainsley Earhardt zufolge hat der US-Präsident in dem Gespräch die mögliche Begnadigung erwähnt. "Ich denke, er fühlt sich schlecht wegen Manafort. Sie waren Freunde", sagte die Journalistin am Mittwochabend (Ortszeit) im Fox-Programm. Das ganze Interview soll am Donnerstagmorgen ausgestrahlt werden.