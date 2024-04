Historischer Strafprozess gestartet Trump wütet vor Gericht – „So etwas hat es nie zuvor gegeben“

Zum Beginn des Prozesses sind die Aktien der Mediengruppe des früheren US-Präsidenten an der New Yorker Wall Street abgestürzt. Die Anteile der Trump Media and Technology Group (TMTG) fielen am Montagmorgen (Ortszeit) um 15,91 Prozent auf 27,41 Dollar. Die Bewertung des Unternehmens, dessen Aktie unter dem Kürzel DJT gehandelt wird, ist damit seit Börsengang um zwei Drittel geschrumpft. An seinem ersten Handelstag am 26. März war DJT mit fast elf Milliarden Dollar bewertet worden. Am Montagmorgen lag das Unternehmen bei 3,7 Milliarden Dollar.