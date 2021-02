Rede vor konservativen Aktivisten : Trump kündigt ersten Auftritt nach seiner Abwahl an

Washington Ex-US-Präsident Donald Trump will das erste Mal seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus öffentlich auftreten. Am 28. Februar spricht er vor konservativen Aktivisten. Das Thema seiner Rede: die Zukunft der Republikanischen Partei.

Die Veranstaltung findet dieses Jahr in Orlando in Florida statt. Seit dem Ende seiner Präsidentschaft lebt Trump in dem Bundesstaat. Bei der Konferenz trifft er auf viele Verbündete: Als Redner angekündigt sind unter anderem der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, und die frühere Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders.