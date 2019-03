Annektiertes Grenzgebiet zu Syrien : Trump erkennt Israels Souveränität über Golanhöhen formell an

Trump erkennt Israels Souveränität über Golanhöhen formell an

Washington US-Präsident Donald Trump hat Israels Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anerkannt. In Anwesenheit des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu unterzeichnete Trump am Montag im Weißen Haus ein entsprechendes Dekret.

Am frühen Nachmittag hatte bereits US-Vizepräsident Mike Pence angekündigt, dass Trump diesen Schritt gehen würde: „Das erste Mal seit 52 Jahren, mit Ministerpräsident (Benjamin) Netanjahu an seiner Seite, wird der Präsident der Vereinigten Staaten heute formell die israelische Souveränität über die Golanhöhen anerkennen.“ Das sagte Pence bei der Jahrestagung der israelisch-amerikanischen Lobbyorganisation Aipac in Washington. Die Golanhöhen seien von strategischer Bedeutung für die Sicherheit Israels.