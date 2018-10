Donald Trump empfängt Pastor Andrew Brunson

Pastor Andrew Brunson (Mitte) im Juli in der Türkei. Foto: dpa/Emre Tazegul

Washington Der amerikanische Pastor Andrew Brunson ist nach seiner Entlassung aus türkischer Haft am Samstag in den USA gelandet. Anschließend traf er sich mit US-Präsident Trump.

„Wir haben lange und hart verhandelt“ für die Freilassung, sagte Trump am Samstag im Weißen Haus zu Brunson. „Wir zahlen kein Lösegeld in diesem Land.“ Stunden zuvor war Brunson zurück in die USA gekommen.