Bei Angriff gegen Kurden: Trump droht Türkei mit wirtschaftlicher Zerstörung

Washington Seit die USA aus Syrien abziehen, bangt die Kurdenmiliz vor Attacken der Türkei. Nun droht US-Präsident Donald Trump Ankara mit ernsten Folgen, sollten Angriffe erfolgen.

US-Präsident Donald Trump hat der Türkei im Falle eines Angriffs auf kurdische Kräfte in Syrien mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht. Sein Land würde die Türkei „ökonomisch zerstören“, twitterte Trump am Sonntag. Was er genau meinte, ließ er offen. Zugleich warnte er die Kurdenmiliz davor, „die Türkei zu provozieren.“