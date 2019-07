US-Präsident reagiert auf französische Digitalsteuer : Trump droht Paris - und lockt London mit Handelsdeal

Washington/Paris Für die einen kann es Strafzölle geben, für die anderen Handelsdeals: Der US-Präsident hat Frankreich wegen der beschlossenen Digitalsteuer mit Gegenmaßnahmen gedroht. Zugleich stellte er dem neuen britischen Premier den Abschluss eines „sehr umfassenden Freihandelsabkommens“ in Aussicht.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire kündigte am Samstag an, trotz der angedrohten Vergeltungsmaßnahmen an der nationalen Steuer festhalten zu wollen. „Wir werden diese Steuer umsetzen, solange es keine internationale Lösung gibt“, sagte er in Paris. Die Steuer ziele nicht spezifisch auf amerikanische Unternehmen ab. Auch europäische oder chinesische Großkonzerne seien betroffen.