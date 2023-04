Anklage in 34 Punkten Vertuschung von Verbrechen - Das sind die Anklagepunkte gegen Trump

Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen legt die Staatsanwaltschaft in New York dem früheren US-Präsidenten Donald Trump zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentenwahl 2016 verbergen wollen. Trump ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich in einem Strafverfahren verantworten muss. Trump plädierte vor Gericht auf „nicht schuldig“.