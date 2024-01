Verbot durch Richter Trump darf im Betrugsprozess kein Schlussplädoyer halten

Trump wird vorgeworfen, sein Unternehmen und dessen Top-Manager - darunter seine Söhne Eric und Donald Jr. - hätten den Umfang von Trumps Vermögen in Finanzberichten bewusst aufgebläht, um an Kredite und Deals für sein Immobilienimperium zu kommen. Trump könnte zu mehreren Hundert Millionen Dollar Strafe verurteilt werden. Außerdem könnte ihm verboten werden, in New York weiter Geschäfte zu tätigen. Die Schlussplädoyers sollten am Donnerstag beginnen.