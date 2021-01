US-Präsident äußert sich nach Tagen : Trump nennt eigene Rede vor Kapitol-Sturm „angemessen“

Washington Trotz der massiven Kritik hat Donald Trump seine Rede vor der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger als „absolut angemessen“ verteidigt. In seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit Tagen warnte er zugleich, das drohende Amtsenthebungsverfahren verursache „riesige Wut“.

„Wenn Sie meine Rede lesen und viele Leute haben es getan - und ich habe es sowohl in den Zeitungen als auch in den Medien, im Fernsehen, gesehen - sie wurde analysiert und die Leute fanden, dass das, was ich gesagt habe, völlig angemessen war.“