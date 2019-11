Erinnernung an die Bedeutung von Freiheit : Donald Trump bekommt ein Original-Segment der Berliner Mauer

Berlin US-Präsident Donald Trump erhält zum 30. Jahrestag des Mauerfalls aus Berlin ein 2,7 Tonnen schweres Originalsegment der Berliner Mauer zugesendet. Eine Initiative möchte den US-Präsidenten damit an etwas erinnern.

Auf dem Mauerstück befinde sich ein Brieftext von Berlinerinnen und Berlinern an Trump, der an die Bedeutung der Freiheit erinnere und zur Überwindung von Mauern auffordere, teilten die Initiative Offene Gesellschaft und die Falling Walls Foundation am Mittwoch in der Bundeshauptstadt mit.