Schussgeräusche und Chaos Trump bei Wahlkampfauftritt verletzt

Update | Butler · Trump macht Wahlkampf in Pennsylvania. Plötzlich sind laute Knallgeräusche zu hören. Trump fasst sich an den Hals. Der Secret Service bringt ihn in Sicherheit. Was bisher bekannt ist.

14.07.2024 , 03:10 Uhr

Agenten des US-Geheimdienstes Secret Service helfen dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber und ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von der Bühne bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania. Foto: dpa/Gene J. Puskar

Bei einer Kundgebung mit dem voraussichtlichen republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sind offenbar Schüsse gefallen. Ein Teilnehmer der Veranstaltung sei getötet und zwei seien verletzt worden, teilt der für die Sicherheit von früheren und gegenwärtigen Präsidenten zuständige Secret Service mit. Auch Trump wurde verletzt. Laut Secret Service sei er in Sicherheit und werde untersucht. Der mutmaßliche Schütze sei tot. Er habe von einer erhöhten Position außerhalb des Veranstaltungsortes aus mehrere Schüsse abgegeben. Die Strafverfolgungsbehörden sprachen von einem Attentatsversuch. Der Bezirksstaatsanwalt von Butler County in Pennsylvania, Richard Goldinger, konnte nicht sagen, wie viele Menschen bei der Veranstaltung anwesend waren. Er sprach allerdings von „Chaos“. Es sei schwierig gewesen, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Das war beim Trump-Auftritt in Pennsylvania zu sehen Während eines Auftritts von Trump in Butler im US-Staat Pennsylvania war ein Knall zu hören. Man konnte sehen, wie Trump sich mit der rechten Hand an den Hals fasste. Auf seinem Gesicht schien Blut zu kleben. Er duckte sich hinter eine Absperrung, während Mitarbeiter seiner Schutztruppe auf die Bühne stürmten und Schreie in der Menge zu hören waren. Die Knallgeräusche gingen weiter. Die mutmaßlichen Schüsse waren zu hören, kurz nachdem Trump mit seiner Wahlkampfrede in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania unter freiem Himmel begonnen hatte. Rasch war Trump von Leibwächtern umringt, während er sich zu Boden warf. Bewaffnete Beamte gingen vor der Bühne in Stellung. Trump reckte seine Faust wiederholt in die Höhe, als er in einem Fahrzeug davon eskortiert wurde. Trump ist laut Wahlkampfteam wohlauf Trumps Sicherheitsdienst teilte kurz darauf mit, Trump sei in Sicherheit. Trumps Wahlkampfteam erklärte, dem 78-Jährigen gehe es gut. Der ehemalige Präsident werde in einer medizinischen Einrichtung untersucht. Weitere Einzelheiten würden später mitgeteilt. Unklar war, ob Trump von Schüssen getroffen oder verletzt wurde, als er von Agenten zu Boden gezogen wurde. Trump selbst schrieb auf einem sozialen Netzwerk, er sei von einer Kugel am Ohr getroffen worden. Die Angaben wurden zunächst nicht von Ermittlern bestätigt. „Präsident Trump dankt den Strafverfolgungsbehörden und den Ersthelfern für ihr schnelles Handeln während dieser abscheulichen Tat“, sagte Sprecher Steven Cheung. Kurz nachdem Trump die Bühne verlassen hatte, begann die Polizei mit der Räumung des Geländes, das Beamte vor Ort als Tatort beschrieben. US-Präsident Biden verurteilt den Angriff auf Trump US-Präsident Joe Biden wurde über den Angriff auf Trump unterrichtet.Biden verurteilte den gewaltsamen Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung seines republikanischen Konkurrenten und sprach Trump seine Unterstützung aus. „Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt“, sagte Biden am Samstag (Ortszeit) vor Reportern. „Es ist krank. Es ist krank.“ Dies sei einer der Gründe, „warum wir als Nation zusammenstehen müssen“, fuhr Biden fort. Die Vorstellung, dass es in den USA politische Gewalt gebe, sei unerhört. „Jeder, jeder muss das verurteilen.“ Biden sagte, er hoffe, bald mit Trump sprechen zu können. Auf die Frage, ob es sich um ein Attentat handle, sagt Biden, er habe dazu noch keine Fakten. Was ein Augenzeuge zu dem Vorfall sagt Ein Augenzeuge sagte dem US-Sender CBS, er habe Geräusche gehört, die er zunächst für Feuerwerkskörper gehalten habe. Dann habe jemand geschrien, dass eine Person angeschossen worden sei. Der Augenzeuge, der ein offenbar blutverschmiertes T-Shirt trug, sagte, er sei Notfallmediziner und habe versucht, Erste Hilfe zu leisten. Die Person sei schwer verletzt gewesen. Ein anderer Augenzeuge sagte dem Sender BBC, er habe einen Mann mit einem Gewehr auf einem Dach gesehen. Im Publikum brach nach dem Vorfall Panik aus. Menschen schrien. Die Trump-Anhänger wurden nach dem Vorfall evakuiert. Mit gelbem Flatterband wurde der Bereich rund um die Bühne abgesperrt und von schwer bewaffneten Einsatzkräften abgesichert. Demokraten stoppen ihre Wahlwerbung - Trump-Fans nicht Bidens Wahlkampfteam gab bekannt, dass es die Wahlwerbung aussetzt und versucht, so schnell wie möglich die entsprechenden TV-Spots zu stoppen. Unterdessen veröffentlichten Republikaner Fotos eines blutenden Trump mit in die Höhe gereckter Faust, noch ehe Details zu dem Vorfall bekannt waren. Teilweise nutzten die Politiker die Gelegenheit, um Verschwörungslegenden zu verbreiten und politische Spannungen zu verstärken. Die extremistische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene beschuldigte die Demokraten und die Medien, für das Blutvergießen verantwortlich zu sein. Der US-Milliardär Elon Musk erklärte auf dem Kurzbotschaftendienst X offiziell seine Unterstützung für Trumps erneute Präsidentschaftskandidatur. Musk hatte das auch im US-Wahlkampf bedeutende X (ehemals Twitter) 2022 übernommen. US-Politiker beider Parteien verurteilen die Attacke Etliche hochrangige Vertreter beider Parteien verurteilten die Attacke. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, schrieb auf der Plattform X, er bete für Trump. Der demokratische Minderheitsführer der Parlamentskammer, Hakeem Jeffries, äußerte sich bei X ähnlich. „Amerika ist eine Demokratie“, schrieb er dort. „Politische Gewalt in jeglicher Form ist niemals akzeptabel.“ Auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, teilte bei X mit, er sei erschüttert über den Vorfall und erleichtert, dass es Trump gut gehe. „Politische Gewalt hat keinen Platz in unserem Land.“ Zuletzt zunehmend Drohungen gegen Politiker In den USA ist die politische Stimmung seit Jahren aufgeheizt. Das US-Justizministerium beklagte zu Jahresbeginn einen „zutiefst beunruhigenden Anstieg der Drohungen“ gegen Amtsträger und demokratische Institutionen im Land. Die Präsidentenwahl am 5. November ist die erste seit den dramatischen Verwerfungen rund um die Wahl von 2020, die in einem beispiellosen Gewaltausbruch endeten. Damals hatte Trump seine Wahlniederlage gegen Biden nicht akzeptiert und seine Unterstützer über Monate mit Wahlbetrugsbehauptungen aufgehetzt. Trump-Unterstützer stürmten schließlich am 6. Januar 2021 gewaltsam das US-Kapitol, das amerikanische Parlament und Herzstück der US-Demokratie. Bei der beispiellosen Attacke kamen damals mehrere Menschen ums Leben.

