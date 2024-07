Schussgeräusche und Chaos Trump bei Wahlkampfauftritt offenbar verletzt

US-Präsident Joe Biden wurde über den Angriff auf Trump unterrichtet. „Ich bin dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. „Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die auf der Kundgebung waren, während wir auf weitere Informationen warten.“ Diese Art von Gewalt habe in Amerika keinen Platz. Noch am Abend (Ortszeit) wollte Biden vor Kameras treten, um sich auch in Person zu der Attacke zu äußern.