Historischer Doppelschlag Trump bei Vorwahlen der Republikaner vor dem Durchmarsch

Donald Trumps Durchmarsch zur Nominierung wird nun kaum mehr zu stoppen sein. New Hampshire war die letzte Chance dazu. Egal, um wie viel besser Nikki Haley abgeschnitten hat, als es die Umfragen erwarten ließen. Auch ihr Durchhaltewillen ändert mit Blick in den weiteren Wahlkalender nichts an den trüben Aussichten. In kaum einem anderen Bundesstaat wird sie noch einmal ein so günstiges Klima finden. Knapp die Hälfte der Wahlbeteiligten hier waren Unabhängige.