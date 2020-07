US-Präsident : Trump bedauert Tweets - „manchmal liebe ich es zu sehr“

Washington Twitter ist die wichtigste Kommunikationsplattform für US-Präsident Trump. Seine Tweets sorgen immer wieder für Kontroversen. Nun räumt Trump ein, dass er manchmal über die Stränge schlägt.

US-Präsident Donald Trump bedauert nach seinen Worten manche seiner kontroversen Tweets und Retweets. Trump sagte dem Gründer der Webseite „Barstool Sports“, Dave Portnoy, in einem am Freitag veröffentlichten Interview auf eine entsprechende Frage, es geschehe „zu oft“, dass er aufwache und denke, er hätte etwas lieber nicht auf Twitter verbreiten sollen. „Früher schrieb man einen Brief und sagte: "Dieser Brief ist wirklich schlecht". Und man legte ihn auf den Schreibtisch, ging am nächsten Tag zurück und sagte: „Oh, ich bin froh, dass ich das nicht abgeschickt habe“.“