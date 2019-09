Ausschuss beschließt verschärfte Regeln für Untersuchungen : US-Opposition rückt möglichem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump etwas näher

Die Opposition im US-Kongress will US-Präsident Donald Trump seines Amtes entheben. Foto: AP/J. Scott Applewhite

Washington Die Opposition im US-Kongress hat einen ersten formalen Schritt in Richtung eines Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump genommen. Die ranghöchste Demokratin des Landes steht einem „Impeachment“ jedoch skeptisch gegenüber.

Der von den Demokraten kontrollierte Justizausschuss des Repräsentantenhauses verabschiedete am Donnerstag ein Regelwerk für die Vorbereitung eines möglichen „Impeachment“.

Der Ausschussvorsitzende Jerry Nadler sagte, dadurch werde eine „aggressive Abfolge von Anhörungen“ ermöglicht. In der Untersuchung zu eventuell gesetzwidrigen Handlungen des Präsidenten gehe es um mögliche Korruption, Justizbehinderung und Machtmissbrauch. Durch die neuen Regularien stattet sich der Ausschuss mit erweiterten Vollmachten zur Ausstellung sogenannter Subpoenas aus – dies sind verbindliche Vorladungen von Zeugen oder Anforderungen von Beweismaterialien.

Ob es jemals zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump kommt, ist allerdings weiterhin höchst ungewiss. Zwar haben es die Demokraten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus in der Hand, das Prozedere in Gang zu setzen. Doch steht die Oppositionschefin in der Kongresskammer, Nancy Pelosi, dem „Impeachment“ skeptisch gegenüber. Sie befürchtet, das Verfahren könnte Trump helfen, seine Basis für die Präsidentenwahl im November 2020 zu mobilisieren.