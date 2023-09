Urlaubsparadies schottet sich ab Dominikanische Republik hält Grenze zu Haiti geschlossen

Unterdessen appelliert die katholische Kirche in Haiti an die internationale Gemeinschaft, die Bevölkerung nicht im Stich zu lassen. „Seit vier Jahren erlebt unser Land eine der längsten und tödlichsten sozio-politischen und sicherheitspolitischen Krisen seiner Geschichte. Das ganze Volk ist zutiefst betroffen. Der Staat hat die Kontrolle über das Staatsgebiet verloren“, so die Bischöfe. Die Menschen seien gnadenloser Gewalt der Banden und ihrer Verbündeten ausgeliefert. Die Verzweifelten fliehen: hauptsächlich ins Nachbarland, aber auch in Richtung Lateinamerika und USA.