Prozess gegen Trump steht still Anklage-Abweisung in Dokumentenaffäre wohl nicht das letzte Wort

Es gibt zwar kein Szenario, in dem eine etwaige wiederbelebte Anklage in einen Prozess münden könnte, der noch vor der Präsidentschaftswahl am 5. November stattfinden würde. Und sollte Trump wieder ins Weiße Haus einziehen, käme es vermutlich überhaupt nicht dazu, denn er könnte dann sein Justizministerium anweisen, das Verfahren einzustellen. Dennoch stehen jetzt viele weitere Monate eines juristischen Tauziehens bevor, nachdem es in diesem Fall, der sich um Trumps Horten von Geheimdokumenten aus der Zeit seiner Präsidentschaft auf seinem Anwesen Mar-a-Lago dreht, bereits zuvor immer wieder zu ellenlangen Verzögerungen gekommen war.