Dokumenten-Affäre Ein politischer Albtraum für Joe Biden

So ärgerlich haben die Amerikaner Joe Biden selten erlebt. In jenem Raum, in dem einst Franklin Roosevelt vor knisterndem Feuer das Vertrauen seiner Landsleute gewann, tat ein anderer in die Jahre gekommener Präsident das Gegenteil. Der Auftritt des 81-jährigen Joe Biden im Diplomatischen Empfangsraum war nicht nur hastig angesetzt worden. Er illustrierte und verstärkte genau das, was Sonderermittler Robert Hur auf 345 Seiten seines Abschlussberichts zum Umgang Bidens mit rund sieben Millionen Seiten an Geheimdokumenten festgehalten hatte.